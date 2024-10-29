sonyazhytkova .29 октября, 2024 0

MGM+ представила трейлер постапокаліптичної екранізації науково-фантастичного твору "Земля потерпає" та оголосила дату прем'єри обмеженого серіалу.

У серіалі "Земля потерпає" глобальна епідемія неймовірної смертоносності майже повністю знищує людство. У постапокаліптичному світі, де цивілізація повільно руйнується, залишилися лише кілька виживших, які борються за своє існування.

Александр Людвіг виконує роль Іша — геніального, але ізольованого молодого геолога, що прокидається з коми і виявляє, що він залишився єдиною живою істотою на Землі. Хоча деякі ще вижили, правила більше не діють.

До акторського складу приєдналися Джесіка Франсіс Дюкс, Аарон Твеїт, Родріго Фернандес-Столл, Еліз Левеск, Луїса Д’Олівейра, Біркет Тертон, Гіларі МакКормак та Дженна Берман.

Очікувана прем'єра серії відбудеться 1 грудня на MGM+.

Джерело: Deadline