sonyazhytkova .24 июля, 2024 6

Третій сезон "Бриджертонів" здобув черговий великий успіх для Netflix, а його завершення викликало хвилю обговорень серед шанувальників про те, хто займе центральну роль у четвертій частині романтичної драми.

Зараз стало відомо, що четвертий сезон "Бриджертонів" буде зосереджено на харизматичному Бенедикті Бриджертоні, якого грає Люк Томпсон. Після пристрасних сюжетів Дафни і Саймона, Ентоні і Кейт, а також Пенелопи і Коліна, серіал нарешті відправляється у нову захоплюючу подорож, де другий син Бриджертонів займе головну сцену.

Згідно з інформацією від The Wrap та відео на платформі Х, четвертий сезон "Бриджертонів" занурить нас у складний шлях Бенедикта, який вирішив порушити всі правила і дослідити свою сексуальність, відмовившись від традиційного шляху. Чи зможе хтось приборкати цього бунтівного героя?

Офіційний синопсис натякає на інтригуючу зустріч із загадковою Леді у срібному на балі маскараді, що може стати переломним моментом у житті Бенедикта. Але, чи зможе ця загадкова дама вплинути на його бунтівний дух і змусити його переглянути свої погляди на життя?

Відповіді на ці питання стануть відомі в новому сезоні, який обіцяє бути сповнений несподіваними поворотами і захоплюючими подіями. Чекайте на нові інтриги і незабутні моменти в житті цього звабливого героя.

Джерело: Мovieweb