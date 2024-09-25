sonyazhytkova .25 сентября, 2024 13

Новий випуск антології "Монстри" Райана Мерфі став хітом на Netflix, зібравши 12,3 мільйона переглядів у дебютний уїк-енд. Хоча це непоганий старт для дев'ятисерійної драми на основі реальних подій, вона не змогла перевершити успіх "Дамера"

Після виходу "Дамера" Netflix змінила підхід до звітування про перегляди. Тоді компанія повідомила про 196,2 мільйона годин перегляду у перший уїк-енд. Наразі Netflix ділить години перегляду на тривалість епізоду, що для "Дамера" означало б близько 21,9 мільйона переглядів за аналогічний період.

Варто зазначити, що "Дамер" вийшов у середу, отже, мав додатковий день для збору переглядів. Середньодобово він отримував 4,4 мільйона переглядів, тоді як "Менендес" зібрав близько 3 мільйонів.

Це не означає, що серіал не зможе набрати популярності в наступні тижні, але свідчить про те, що інтерес аудиторії, можливо, не такий високий, як очікувалося. 7 жовтня Netflix планує випустити документальний фільм про цю справу з новими інтерв'ю Еріка та Лайла Менендесами, що може суттєво підвищити інтерес до шоу. Як і "Дамер", "Історія Менендесів" зіткнулася з критикою за те, як зображує життя братів та вбивство їхніх батьків, Хосе і Мері Луїзи "Кітті" Менендес.

Райан Мерфі вже відреагував на ці зауваження, зазначивши, що в шоу було враховано безліч різних перспектив. Чи зможе новий проєкт знайти свою аудиторію та відзначитися, покаже час.

Джерело: Deadline