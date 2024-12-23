sonyazhytkova .23 декабря, 2024 11

Кріс Коламбус, режисер фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь", поділився своїм баченням майбутнього телесеріалу, який готує HBO. Незважаючи на оптимізм, він відзначає, що творцям доведеться прийняти непрості рішення.

У своєму інтерв’ю для журналу Empire Коламбус зазначив:

"Бажаю їм успіху. У форматі серіалу вони можуть екранізувати всі деталі книг, що захоплює. Наприклад, персонажа Півза, якого ми не змогли включити у перший фільм. Але це водночас і виклик. Стилістика оригінальних фільмів — це щось, від чого або потрібно відмовитися, або повністю прийняти. Чи змінять вигляд Гоґвортсу? Чи залишать музику Джона Вільямса? Я не знаю, як це буде, але із цікавістю чекаю на результат".

Реліз серіалу запланований на 2026 або 2027 рік, якщо враховувати останні новини. Хоча деталей про проєкт наразі небагато, Коламбус вже підняв важливі питання щодо його реалізації.

У 1990-х Warner Bros. придбала права на екранізацію книг про Гаррі Поттера, обравши Кріса Коламбуса режисером першого фільму через його успішний досвід із "Сам удома". Його "Філософський камінь" став початком культової франшизи.

Анонс серіалу від HBO викликав жваві обговорення, адже фанати розділилися в думках щодо участі Джоан Роулінг і можливих змін у новій адаптації. Головна інтрига — акторський склад і те, чи зможе серіал перевершити фільми. Час покаже, чи виправдає нова версія сподівання шанувальників.

Джерело: Мovieweb