sonyazhytkova .16 ноября, 2024 6

Режисер "Бетмена" Метт Рівз нарешті розкрив, чому темний лицар не втручається у події шоу "Пінгвін" на Max.

"Це був час великого хаосу в місті, буквально через тиждень після того, що сталося", – поділився Рівз у інтерв'ю Digital Spy. "Місто охопив відчай, поліція не встигала всюди, злочинність процвітала – це був дуже небезпечний період".

Він також додав, що Бетмен намагається впоратися з наслідками подій, багато в чому звинувачуючи себе за те, що сталося. Хоча відновлення міста після затоплення тільки почалося, руйнівні наслідки все ще відчувалися. У такій ситуації, зрозуміло, що Бетмен був надто поглинутий власними переживаннями, щоб втручатися у справи Оз Кобба, який піднімався на вершину кримінального світу.

Незважаючи на це, ідея появи Бетмена в серіалі обговорювалася.

"Протягом написання сезону ми неодноразово дискутували, чи може бути якийсь перехід, який би виглядав органічно", – розповів Рівз. "Ми пробували кілька концептуальних ідей, але жодна з них так і не змогла створити відчуття, що це справді виправдано".

Одна з ідей полягала в тому, щоб показати зустріч Бетмена з молодим помічником Оза, Віком. Однак, за словами Рівза, навіть ця сцена порушила б баланс і не відповідала загальному тону історії.

"Бетмен 2" з'явиться в кінотеатрах 2 жовтня 2026 року.

Джерело: Gamesradar