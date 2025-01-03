sonyazhytkova .3 января, 2025 10

Фінчер поділився, що колись мав розмову з Warner Bros. щодо можливості зняти фільм про знаменитого хлопчика, який вижив, але його похмуре та моторошне бачення не відповідало планам студії.

"Мене запросили на зустріч, щоб поговорити, як я бачу екранізацію Гаррі Поттера", – поділився Фінчер в інтерв'ю Variety. "Я сказав: 'Я не хочу робити стандартну голлівудську версію. Я хочу створити щось, що буде схоже на 'З Вітнейлом і я', і додати певну моторошність'".

Проте такий підхід не відповідав вимогам студії. "Вони відповіли: 'Ми хочемо щось на кшталт 'Днів школи Тома Брауна', але в стилі 'Олівера'".

Фінчер, відомий своїми культовими фільмами, такими як "Панічна кімната", "Соціальна мережа" та "Зодіак", не є режисером, якого звикли бачити в світі сімейного фентезі. Проте він має багатий досвід адаптацій, серед яких "Бійцівський клуб", "Зникла" та "Дівчина з татуюванням дракона".

Останньою роботою Фінчера став трилер "Вбивця", випущений у 2023 році, де головну роль зіграв Майкл Фассбендер. Що ж до його наступного проєкту, з’явилися чутки, що режисер може взятися за англомовну адаптацію популярного серіалу "Гра в кальмара".

"Чув про можливий спін-оф 'Гри в кальмара', але це ще не підтвердили офіційно, тож важко коментувати", — зазначив автор серіалу Хван Дон-хьок. "Але як великий шанувальник роботи Фінчера, я з нетерпінням чекаю, якщо це справді станеться".

Очікуємо, що Фінчер і надалі тішитиме глядачів новими незабутніми проектами.

Джерело: Gamesradar