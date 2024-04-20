sonyazhytkova .20 апреля, 2024 3

Хоча актор вижив у фіналі першої частини, він так і не з'явився на екрані поряд зі своєю партнеркою Елі Лартер.

Фільм "Пункт призначення" 2000 року став культовим, а його успіх породив прибуткову хоррор франшизу. Однак, через три роки, коли вийшов сиквел, Девон Сава не приєднався до знімальної групи, хоча було очікувано, що він зіграє у стрічці. Тепер, наближаючись до 25-річчя оригіналу, актор пояснив свою відсутність у другій частині. У своєму інтерв'ю для ComicBook.com, він зазначив, що просто "не склалося" для нього, оскільки він взяв перерву.

"Просто не вийшло. Я не був здатний працювати. Потім я взяв перерву від бізнесу. Мої агенти розмовляли з продюсерами. Вони вирішили йти іншим шляхом. Можливо, я думав повернутися для третього, але потім це так і не сталося. Не було ніяких неприязних почуттів до когось. Я побачив кожен фільм після того, як побував на кількох прем'єрах. Це чудові фільми. Я дуже радий за них. Тео, який грав мого сина в першому сезоні "Чакі", насправді стане одним з головних героїв найновішої частини, і я не можу дочекатися його побачити. Це не могло трапитися краще. Я думаю, він дуже талановитий хлопець, так що, так, я люблю ці фільми", - поділився актор.

Девон Сава зіграв роль Алекса Браунінга, підлітка, який врятувався від смерті, отримавши пророчий сон про страшну авіакатастрофу. Відчувши загрозу, він разом з друзями вирішує залишити літак перед катастрофою. Але пізніше Смерть вирішує забрати життя тих, кому судилося загинути.

Нова частина франшизи отримала назву "Пункт призначення: Кровні зв'язки" і знаходиться в процесі виробництва. Згідно з повідомленнями, фільм буде представлений не лише у кінотеатрах, але й у форматі IMAX. Конкретна дата виходу зберігається в таємниці, але за чутками, прем'єра відбудеться у 2025 році, що відзначатиме 25-річчя з моменту виходу першої стрічки.

Джерело: Мovieweb