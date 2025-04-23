sonyazhytkova .23 апреля, 2025 8

Делрой Ліндо, який мав зіграти в перезапуску "Блейда" від MCU, вперше поділився подробицями про зірваний проєкт. Актор розповів про глибокого персонажа з "філософією Маркуса Гарві" та пояснив, чому фільм так і не вийшов на правильний шлях.

Актор, який був затверджений до участі у фільмі ще у 2021 році, згадав, що проєкт мав величезний потенціал, але… щось пішло не так.

"Коли Marvel звернулися до мене, вони справді хотіли почути мою думку", — поділився Делрой Ліндо в інтерв’ю Entertainment Weekly. "Ми вели цікаві розмови з продюсерами, сценаристом, тодішнім режисером. Вони були налаштовані включити моє бачення. Це захоплювало — і з точки зору концепції, і з точки зору персонажа. Але потім усе зійшло з рейок".

Нагадаємо, про новий "Блейд" офіційно оголосили ще в 2019 році, а головну роль мав виконати лауреат "Оскара" Магершала Алі. З того часу стрічка кілька разів змінювала режисерів (Басам Тарік, Ян Деманж), а в жовтні 2024 року її й узагалі прибрали з графіку релізів Marvel. Станом на квітень 2025-го нової дати прем’єри досі немає. Попри це, Кевін Файгі запевняє: Блейд таки з’явиться у кіновсесвіті Marvel.

Що ж до ролі Ліндо, актор не розкрив конкретного персонажа, але натякнув: його герой мав сильне ідеологічне ядро, подібне до Маркуса Гарві — активіста та лідера руху за права темношкірих.

"Це не був прямий образ Гарві, але в його філософії, у способі мислення, в тому, як він створив свою спільноту — було щось подібне", — зазначив Ліндо. Актор додав, що це перегукується з його роллю у новому вампірському фільмі "Грішники" Райана Куглера.

Marvel, схоже, ще шукає ідеальну формулу для цього культового героя. Та фанати можуть бути спокійні: як би не розлітались леза у продюсерських кабінетах, рано чи пізно Блейд знову вирине з темряви… і візьметься за своє.

Джерело: Gamesradar