sonyazhytkova .16 апреля, 2024 10

У продовженні фільму "Бітлджус 2" більшість акторів з оригінального складу з 1988 року повертаються на екран, але Девіс залишається поза цим списком.

"Ні, мене немає. Я не у ремейку", - заявила Джина, у четвер, розмовляючи з Entertainment Tonight. "О, ви очікували, що я буду? Так, ні, знаєте, що? Тому що моя теорія полягає в тому, що привиди не старіють ... Хоча, якби вони старішали, я б також не була там".

У оригінальному фільмі Девіс з'явилася як привид Барбара Мейтленд, яку бачить персонаж Вінони Райдер, Лідія Дітц.

"Нашим героям довелося залишитися у тому вигляді, в якому вони померли, і це вже багато років", - розповіла Девіс. Акторка також додала, що не мала можливості переглянути трейлер сиквелу.

У фільмі "Бітлджус Бітлджус" головні ролі виконують Дженна Ортега у ролі Астрид Дітц, дочки Лідії. Вайнона Райдер, Майкл Кітон та Кетрін О'Хара готові знову втілити своїх персонажів. До акторського складу також приєдналися Джастін Теру, Моніка Беллуччі та Вільям Дефо. Режисерське керівництво знову покладено на Тіма Бертона.

Прем'єра стрічки запланована на вересень 6 у кінотеатрах.

Джерело: Deadline