sonyazhytkova .27 января, 2025 2

Режисер майбутньої адаптації Оскар Перкінс пояснив, чому важливо внести в історію грайливий відтінок жахів, а не занурювати її в надмірно похмурий настрій. Він вважає, що такий підхід гармоніює з темою фільму про іграшку.

Перкінс відразу вирішив уникнути важких і депресивних нот, зробивши сюжет більш легким і затишним. "Коли мова йде про іграшку, потрібно додати елементи гри. Я хотів відійти від темних розповідей про одержимі предмети, які не здаються реалістичними", – зазначив режисер.

Оповідання "Мавпа" було вперше опубліковано у 1980 році, а вже через два роки здобуло номінацію на Британську премію фентезі. Сюжет фільму розповідає про двох братів, Білла і Гела (їх обох грає Тео Джеймс), які знаходять на горищі моторошну іграшку – мавпу з цимбалами, що належала їхньому батькові. З її появою в їхньому житті починаються низка жахливих, схожих на катастрофи "Пункту призначення", смертей. Хлопці вирішують викинути іграшку, але коли смерті повторюються, вони змушені об’єднатися, щоб раз і назавжди позбутися цього зловісного предмета.

Перкінс додає, що попри всю моторошність, у трейлері є моменти, що викликають сміх. "Коли ви бачите цю мавпу, вона одразу створює атмосферу: 'Тільки не вона!' І це вже настрій фільму. Моє завдання полягало в тому, щоб додати історії тепла та комічних моментів, зробивши її більш багатогранною", – ділиться режисер.

До акторського складу, також, увійшли Тетяна Маслані, Елайджа Вуд, Крістіан Конвері, Колін О'Браєн, Рохан Кемпбелл і Сара Леві.

Прем'єра "Мавпи" відбудеться 21 лютого, обіцяючи захоплюючу і незабутню горор історію.

Джерело: Gamesradar