sonyazhytkova .10 января, 2025 12

Незважаючи на те, що актор є виконавчим продюсером триквелу "28 років потому", продюсер Ендрю Макдональд поділився, що Мерфі прагнув взяти участь у проєкті, але його персонаж, на жаль, не з’явиться у фільмі.

Хоча Кілліан Мерфі не знімався в першій частині, продюсер сподівається, що фанати все ж побачать його героя, Джима, у майбутніх подіях. Наразі актор працює над проєктом як виконавчий продюсер, і сподіваються на подальшу співпрацю в наступних частинах трилогії.

Після "28 років потому", де знову працюють оригінальний режисер Денні Бойл і сценарист Алекс Гарленд, глядачів чекає новий фільм – "28 років тому: Храм Кісток", що вийде 16 січня 2026 року. Нещодавно фанати припустили, що один з зомбі в тизері фільму може бути Мерфі в гримі. Проте мистецький дилер Ангус Нілл розкрив, що саме він був у тій сцені. Бойл визнав, що йому вже зауважили, що таке рішення може спричинити непорозуміння серед глядачів.

Денні Бойл зізнався, що спочатку не вірив, що трейлер нового фільму може викликати плутанину серед глядачів, коли його дівчина зауважила, що один із зомбі нагадує Кілліана Мерфі. Однак тепер режисер визнає, що припущення справдилися, і з того моменту розпочалась дискусія серед фанатів.

Мерфі став культовим завдяки ролі Джима у "28 днях потому", де його персонаж прокидається після коми і знаходить Лондон охопленим пандемією вірусу "Ярість". Хоча він не з’явився в сиквелі 2007 року "28 тижнів потому", актор повернувся до франшизи як виконавчий продюсер третього фільму.

Прем'єра "28 років потому" відбудеться 20 червня, і фанати сподіваються на нові сюрпризи, які привнесе цей легендарний проєкт.

Джерело: Deadline