sonyazhytkova .22 февраля, 2024 8

Навіть з урахуванням економії на костюмах, актор вважає, що сиквел про зеленого велетня може стати занадто витратним.

Під час розмови з GQ Марк Руффало поділився своїми думками про розширення Marvel у сфері стрімінгу, вважаючи цей крок дуже захоплюючим. Проте він також зазначив, що особливістю фільмів студії було те, що глядачам доводилося чекати три роки між випусками, що надавало їм певної таємничості і містики.

У світі стрімінгових шоу Marvel Studios рішуче зменшує кількість нових випусків щорічно, що змінює динаміку очікування від глядачів. Марк Руффало визнає, що ці зміни можуть мати позитивний вплив, але можливо, вже занадто пізно, щоб повернутися до попереднього стану речей. У всесвіті MCU налічується лише один самостійний фільм про Халка - "Неймовірний Халк" 2008 року з Едвардом Нортоном у ролі Брюса Беннера, а Руффало взяв на себе цю посаду у серії "Месники".

Актор виразив готовність взяти участь у зйомках фільму про Халка, за умови, що Marvel Studios дозволить цьому статися.

"Я б з радістю знявся в самостійному фільмі про Халка, просто я не вважаю, що це коли-небудь станеться", - сказав він. Руффало зазначив, що вартість створення персонажа за допомогою комп'ютерної графіки є надзвичайно високою, навіть за умови поліпшення технологій.

Джерело: Deadline