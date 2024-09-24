sonyazhytkova .24 сентября, 2024 3

Син покійного Річарда Гарріса, який першим зіграв Дамблдора у фільмах про "Гаррі Поттера" від Warner Bros., висловив сумнів щодо необхідності ребуту від HBO.

В інтерв'ю для The Independent Джаред Гарріс, відомий ролями в серіалах "Божевільні" та "Чорнобиль" (останній, до речі, також від HBO), категорично відкинув ідею зіграти роль улюбленого багатьма персонажа в новому телесеріалі.

"Ні, дякую", - коротко відповів Гарріс на питання, чи хотів би він взяти участь у телеверсії Дамблдора. Нагадаємо, його батько, двічі номінований на "Оскар", зіграв Дамблдора в перших двох фільмах перед своєю смертю у 2002 році. Після цього роль перейшла до Майкла Гембона. Гарріс додав: "Чому це потрібно робити? Фільми були чудовими – навіщо їх чіпати?".

Однак Гарріс, відомий своєю роллю в серіалі "Корона", визнає, що телевізійний формат дає більше можливостей для глибшого занурення в історію, адже дозволяє більше часу присвятити розвитку персонажів і сюжету.

HBO, як раніше повідомлялося, планує випустити серіал у 2026 році. Кастинг на ролі Гаррі Поттера, Герміони Ґрейнджер і Рона Візлі вже розпочато, і творці шукають дітей-акторів віком від 9 до 11 років. Над проєктом працюватиме сценаристка Франческа Ґардінер та режисер Марк Мілод, відомі спільною роботою над серіалом "Спадкоємці". Ґардінер також займатиметься продюсуванням і буде шоураннером.

Голова HBO та Max Content Кейсі Блойс заявив про великі амбіції щодо серіалу, який триватиме 10 років, що відрізняється від початкового плану адаптації семи книг Джоан Роулінг у форматі семи сезонів.

На відміну від Гарріса, Ґері Олдмен, який зіграв Сіріуса Блека, відкрито заявив, що не проти повернутися до світу магії. Нещодавно він пожартував: "Можливо, через кілька років я б і сам зіграв Дамблдора".

Джерело: Deadline