sonyazhytkova .17 декабря, 2024 8

Фільми всесвіту Spider-Man від Sony могли б включати Пітера Паркера, Гвен Стейсі та Мері Джейн, але студія вирішила зосередитись на антагоністах, вважаючи, що глядачі не зацікавлені в цих персонажах поза межами MCU.

Незважаючи на це, Sony вирішила зосередитись на ворогах Людини-Павука, починаючи з успішного "Венома". Студія не змінила цього курсу, хоча у післятитровій сцені "Венома 2" і було камео Тома Голланда. Однак герої Людини-Павука більше не з'являлись.

Чи могла їхня присутність покращити результати фільмів? Аналітик Exhibitor Relations Джеф Бок вважає, що відсутність Людини-Павука стала фатальною помилкою для студії. За його словами, успіх "Венома" змусив Sony повірити, що вони можуть успішно розвивати інші спін-офи без участі головного героя.

Нажаль, останній реліз Sony, "Крейвен-мисливець", не зміг здобути позитивних відгуків і наразі має лише 15% на Rotten Tomatoes (порівняно з початковими 9%). Проте студія досягла значного успіху в анімаційній сфері з серією "Spider-Verse", яка розповідає історії альтернативних версій Пітера Паркера та Гвен Стейсі. Шанувальники з нетерпінням чекають на третій фільм франшизи, "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", хоча його реліз перенесено, і, ймовірно, він з'явиться у 2025 році.

Джерело: Gamesradar