sonyazhytkova .27 апреля, 2025 7

Режисерка нового фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" доклала шалених зусиль, щоб повернути Сару Мішель Ґеллар до сиквелу. Вона вигадувала найнеймовірніші сценарії, але акторка залишилася непохитною: її героїня загинула — і точка.

Цього тижня ми вперше побачили трейлер нового фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" — стрічки, яка обіцяє оживити культову історію про таємничу аварію та криваву помсту через рік. На нас чекає свіжа порція молодих облич: Маделін Клайн, Чейз Суї Вондерс та Джона Хауер-Кінг стануть новими героями франшизи. А от добре знайомі обличчя теж не підведуть: Фредді Прінц-молодший і Дженніфер Лав Г'юїт знову зіграють Рея Бронсона та Джулі Джеймс.

Проте, на жаль для фанатів, Сара Мішель Ґеллар до цього тріумфального повернення не приєднається. Її героїня Гелен Шиверс жорстоко загинула ще у першій частині 1997 року — і, як виявилося, спроби "воскресити" її виявилися марними.

У розмові з Entertainment Weekly режисерка Дженніфер Кайтін Робінсон зізналася, що намагалася переконати Ґеллар повернутися. Вона навіть пропонувала абсурдні варіанти, як-от: "А що, як твоя героїня вижила і просто ховалася?". Проте Сара відреагувала з притаманною їй іронією: "Я була на кризі. Я була максимально мертва. Ти бачила моє заморожене тіло", — жартувала вона. І додала: "Я мертва. Я Сара Мертва Ґеллар".

На відміну від франшизи "Крик", яка вміло гралася з духами минулого, у цьому випадку шансів повернути Гелен Шиверс просто не залишилося.

Тепер залишається тільки чекати, чи виживуть інші уцілілі того моторошного літа, коли стрічка вийде в кінотеатрах 18 липня.

І хай як би ми не сподівалися знову побачити знайомі обличчя, іноді минуле залишається тільки примарною тінню... холодною, як лід.

Джерело: Gamesradar