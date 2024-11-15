sonyazhytkova .15 ноября, 2024 10

У першому трейлері можна побачити кількох знаменитих гостей цього сезону, серед яких Чарлі Шин, Рей Романо, Зак Брафф та Бред Гарретт.

Довгоочікувана друга частина комедійного серіалу "Bookie" від Чака Лорра та Ніка Бакая, з Себастьяном Маніскалко та Омара Дж. Дорсі в головних ролях, нарешті з’явиться 12 грудня на платформі Max. Сезон, що складається з восьми серій, виходитиме щотижня, а його завершення відбудеться 30 січня.

"Bookie" — це чорна комедія, що розповідає історію досвідченого букмекера з Лос-Анджелеса Денні (Маніскалко), для якого легалізація спортивних ставок у Каліфорнії загрожує зруйнувати бізнес. У тандемі з найкращим другом, колишнім гравцем НФЛ Реєм (Дорсі), сестрою Лорен (Ванесса Ферліто), яка має свої таємні справи, та реабілітованим наркоторговцем Гектором (Хорхе Гарсія), Денні стикається з дедалі більш непередбачуваними клієнтами, намагаючись вирішити їхні борги, водночас роблячи свої власні ризиковані ставки. Наповнений абсурдними ситуаціями, серіал відображає прагнення одного чоловіка пристосуватися до невпинно змінюваного світу, застосовуючи хитрощі й маніпуляції, щоб досягти вершин успіху.

До акторського складу другого сезону приєдналися також Андреа Андерс, Максим Свінтон та Роб Кордрі.

Джерело: Deadline