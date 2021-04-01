После
Напомним, Хаммер был сперва уличен в непристойной переписке с фанатками, в которой он продемонстрировал склонность к сексуальному насилию и даже каннибализму, а затем одна из девушек, с которыми актер познакомился в соцсетях, заявила, что встречалась с Хаммером вживую и тот ее жестко изнасиловал.
Скандал повлек за собой череду увольнений Арми Хаммера из всех находящихся в производстве проектов, и актер стал в Голливуде такой же персоной нон грата, как некогда Кевин Спейси.
Когда Disney объявила, что переносит релиз «Смерти на Ниле» аж на февраль 2022 года, прошел слух, будто студия намерена заменить Хаммера другим актером и соответственно переснять все сцены с его участием (так было в свое время с фильмом «Все деньги мира», где Кевина Спейси в последний момент, за пару месяцев до релиза заменил Кристофер Пламмер).
Но нет, никаких пересъемок не будет. Хаммер останется в детективе, поскольку переснимать слишком затратно, а пандемия и так сильно ударила по кошельку. Оставшийся год до премьеры студия использует для того, чтобы правильно провести