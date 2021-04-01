Анастасия Лях .1 апреля, 2021 0

После секс-скандала вокруг актера Арми Хаммера и его стремительного увольнения из всех текущих проектов прошел слух, что студия Disney намерена убрать артиста из предстоящего детектива «Смерть на Ниле». Однако Variety пишет, что это не так.

Напомним, Хаммер был сперва уличен в непристойной переписке с фанатками, в которой он продемонстрировал склонность к сексуальному насилию и даже каннибализму, а затем одна из девушек, с которыми актер познакомился в соцсетях, заявила, что встречалась с Хаммером вживую и тот ее жестко изнасиловал.

Скандал повлек за собой череду увольнений Арми Хаммера из всех находящихся в производстве проектов, и актер стал в Голливуде такой же персоной нон грата, как некогда Кевин Спейси.

Когда Disney объявила, что переносит релиз «Смерти на Ниле» аж на февраль 2022 года, прошел слух, будто студия намерена заменить Хаммера другим актером и соответственно переснять все сцены с его участием (так было в свое время с фильмом «Все деньги мира», где Кевина Спейси в последний момент, за пару месяцев до релиза заменил Кристофер Пламмер).