Таня Гончаренко .8 ноября, 2021 11

В предверии выхода продолжения сериала "Секс в больгом городе" под названием "And Just Like That" актрисы вернувшиеся к своим ролям спустя 20 лет с каждым новым кадром подвергаются агрессивной критике.

Сара Джессика Паркер, сыгравшая знаменитую модницу Кэрри Брэдшоу, дала ответ на критику в свой адрес, в интервью американскому Vogue

По мнению актрисы, бесконечные придирки и обидные высказывания в адрес внешности женщин средних лет - признак самой настоящей мизогинии (ненависть, неприязнь либо укоренившееся предубеждение по отношению к женщинам - прим. ред.). Также, Сара убеждена, что к старению мужчин общество относится намного лояльнее.

"Седина, седина, седина. Есть ли у нее седина? Я сижу рядом с Энди Коэном и у него вся голова седая и он такой изысканный. Почему в его случае это нормально? Я не знаю, что сказать людям!" - прокомментировала Паркер.

Также, актрису возмущает, что сами хэйтеры противоречат друг-другу. Кого-то возмущает что актрисы очень постарелы, кого-то, что наоборот недостаточно.

"Такое ощущение, что люди не хотят, чтобы мы чувствовали себя нормально в своей ситуации, они как будто почти наслаждаются тем, что мы испытываем боль, будучи нами сегодняшними, независимо от того – выбрали мы стареть естественно и не выглядеть идеально или делаем что-то, чтобы почувствовать себя лучше. Я знаю, как я выгляжу. У меня нет выбора. Что мне надо сделать? Перестать стареть? Исчезнуть?" - возмутилась Сара.

Напомним, премьера "And Just Like That" состоится уже в декабре этого года.