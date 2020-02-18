Что происходит на съемках нового «Отряда самоубийц»

Анастасия Лях .18 февраля, 2020 14

В настоящее время в Панаме проходят съемки перезапуска «Отряда самоубийц» под руководством режиссера Джеймса Ганна. Папарацци, естественно, не обходят площадку стороной.

На днях появились снимки, на которых можно увидеть самого постановщика, а также нескольких ведущих актеров. Это Марго Робби, которая опять играет Харли Квинн (на этот раз ее эпатажная героиня примерила красное латиноамериканское платье и закрепила образ красным цветком в волосах), Идрис Эльба и Джон Сина. Причем кого играют последние — до сих пор неизвестно.

Ганн работает в атмосфере секретности и тщательно скрывает любые подробности сюжета и характеров новых персонажей.

Напомним, что из старичков помимо героини Робби также вернутся персонажи Виолы Дэвис, Юэля Киннамана и Джая Кортни. Релиз запланирован на 5 августа 2021 года.