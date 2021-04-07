Анастасия Лях .7 апреля, 2021 8

Споры между студиями Warner и Legendary по поводу предстоящего проката фантастического фильма Дени Вильнева «Дюна» не утихают, утверждает издание Deadline.

Напомним, Warner, следуя новой прокатной стратегии, намерена выпустить «Дюну» в кинотеатрах и на сервисе HBO Max параллельно, тогда как Legendary, доход которой зависит исключительно от кинотеатральных показов, естественно, заинтересована в эксклюзивном релизе на больших экранах. Переговоры между теми и другими боссами продолжаются, так что судьба картины пока что находится в подвешенном состоянии.

Недавний кинопрокатный успех кроссовера «Годзилла против Конга», права на который также наполовину принадлежат компании Legendary, говорит в пользу того, что есть финансовый смысл выпустить «Дюну» на широкий экран. Напомним, кроссовер про стычку гигантских ящера и обезьяны показал в премьерный уикенд лучший старт за все время пандемии, обогнав «Довод» и сиквел «Чудо-женщины» .

Также напомним, что яростным противником онлайн-релиза является и сам Вильнев, режиссер ленты, который открыто заявил, что онлайн-стратегия Warner нацелена на то, чтобы погасить телекоммуникационный долг в размере 150 миллиардов долларов.

Релиз «Дюны» намечен на 1 октября 2021.