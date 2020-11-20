Анастасия Лях .20 ноября, 2020 8

Единственный крупный релиз, оставшийся в 2020 году, таки будет выпущен до Нового года. Такое окончательное решение приняла студия Warner, сообщает Variety.

Напомним, практически все большие премьеры переехали на 2021-й из-за второй волны коронавирусной пандемии. Когда осталась одна только «Чудо-женщина : 1984», сиквел вышедшего в 2017 году оригинала, пресса написала, что, скорее всего, и этот релиз до зрителей в декабре не доберется.

Теперь же известно, что Warner поступит с « Чудо-женщиной» так же, как ранее поступила с «Ведьмами» Земекиса и как Disney поступила с «Мулан». То есть выпустит одновременно и в кинотеатрах на тех территориях, где это возможно, и на своем потоковом сервисе HBO Max.

Таким образом, в кинотеатрах продолжение супергеройского экшена с Галь Гадот выйдет 16 декабря, а на стриминге — 25 декабря.