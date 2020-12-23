Анастасия Лях .23 декабря, 2020 3

На фото: Пэтти Дженкинс и Галь Гадот на съемках фильма "Чудо-женщина: 1984"

Пэтти Дженкинс, снявшая фильмы «Чудо-женщина» и «Чудо-женщина : 1984», может отказаться от работы над третьим фильмом, сообщает The New York Times.

Виной тому новая прокатная стратегия студии Warner и развернувшийся вокруг этой стратегии скандал.

Напомним, сиквел « Чудо-женщины» вышел на большие экраны 16 декабря. Но уже 25 декабря лента будет доступна онлайн на потоковом сервисе HBO Max. Стратегия практически параллельного выпуска в кинотеатрах и на стриминговой платформе коснется и других крупных релизов, запланированных уже на 2021 год. В частности, масштабной экранизации научно-фантастического романа «Дюна».

Многие режиссеры выступили с резкой критикой новой прокатной политики. В частности, создатель «Довода» Кристофер Нолан и создатель упомянутой «Дюны» Дени Вильнев. Возмутились, естественно, и владельцы кинотеатров, которых пандемия и так загнала в угол, а решение Warner придавило сверху ногой.

Дженкинс озвучила свою позицию по защите классического кинопроката и заявила, что останется в режиссерском кресле франшизы только при условии сохранения традиционной прокатной схемы.