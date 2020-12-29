Анастасия Лях .29 декабря, 2020 11

Как пишет Variety, студия Warner официально запустила в разработку третью часть супергеройской франшизы «Чудо-женщина» с Галь Гадот.

Сообщается, что сценаристка и постановщица Пэтти Дженкинс, ответственная за первый и второй фильмы, снова сядет в режиссерское кресло.

Отметим, что ранее Дженкинс присоединилась к режиссерам (Кристоферу Нолану и Дени Вильневу), высказавшим негодование по поводу новой прокатной политики студии Warner, подразумевающей параллельный выпуск фильмов в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max.

Дженкинс заявила, что займется триквелом лишь в том случае, если руководство вернется к традиционной прокатной схеме. А Гадот в свою очередь сказала, что сыграет снова Диану Принс при условии, что в режиссерское кресло вернется Дженкинс. Видимо, Warner удалось прийти к соглашению и с постановщицей, и с актрисой.