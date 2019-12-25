Анастасия Лях .25 декабря, 2019 4

Израильская модель и актриса Галь Гадот, известная по франшизе «Форсаж» и роли Чудо-женщины , спродюсирует экранизацию скандального израильского романа «Живой забор», сообщает Variety.

Книгу написала израильтянка Дорит Рабиньян. В ней рассказывается о любви между израильской женщиной и палестинским заключенным. Роман был издан в 2014 году и сходу надел много шума. Израильское министерство образования не смогло целиком запретить книгу, но потрудилось, чтобы ее ни в коем случае не было в образовательных программах школ и вузов.