Как пишет Deadline, студия Paramount запустила в производство биографическую ленту о египетской царице Клеопатре. Главная роль досталась актрисе Галь Гадот, известной по «Форсажу» и
В режиссерское кресло новой «Клеопатры» сядет Пэтти Дженкинс, постановщица
Гадот не только исполнит амбициозную партию, но и выступит исполнительным продюсером. Ей же принадлежит идея проекта. О сроках производства пока информации нет.
Отметим, что самая знаменитая исполнительница роли Клеопатры — Элизабет Тейлор, которая сыграла в одноименной классической голливудской постановке 1963 года выпуска.