Анастасия Лях .12 октября, 2020 4

Как пишет Deadline, студия Paramount запустила в производство биографическую ленту о египетской царице Клеопатре. Главная роль досталась актрисе Галь Гадот, известной по «Форсажу» и «Чудо-женщине» .

В режиссерское кресло новой «Клеопатры» сядет Пэтти Дженкинс, постановщица «Чудо-женщины» и « Чудо-женщины : 1984». Лаэта Калогридис, на счету которой в числе прочего байопик об Александре Македонском «Александр», напишет сценарий.

Гадот не только исполнит амбициозную партию, но и выступит исполнительным продюсером. Ей же принадлежит идея проекта. О сроках производства пока информации нет.

Отметим, что самая знаменитая исполнительница роли Клеопатры — Элизабет Тейлор, которая сыграла в одноименной классической голливудской постановке 1963 года выпуска.