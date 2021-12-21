Анастасия Лях .21 декабря, 2021 11

На фото: Галь Гадот в роли Чудо-женщины

Издание The Illuminerdi добыло спойлер. Оно утверждает, что в предстоящем сиквеле «Шазама» будет камео Галь Гадот в образе Чудо-женщины .

Напомним, оба комикса принадлежат издательству DC и студии Warner, так что ничего удивительного, если вселенные «Лиги справедливости» и стоящего особняком комедийного «Шазама» все-таки пересекутся.

По сюжету сиквела, получившего подзаголовок «Ярость богов», главному герою в исполнении Закари Ливая придется противостоять трем древнегреческим богиням, которых сыграют Хелен Миррен, Люси Лью и звезда «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер. А поскольку Диана/ Чудо-женщина приходится дочерью Зевсу, ее появление вполне уместно.

Релиз сиквела запланирован на 2 июня 2023 года.