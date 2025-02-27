sonyazhytkova .27 февраля, 2025 9

Поки що деталі їхніх персонажів тримають у таємниці, але вже відомо, що вони знову зустрінуться на екрані зі своїм давнім колегою Дженсеном Еклзом, який увійшов у всесвіт "Хлопаків" у третьому сезоні.

"Хлопаки" — це гостросатирична інтерпретація супергеройського жанру, що базується на коміксах Ґарта Енніса та Даріка Робертсона. Серіал показує світ, де супергерої, які видають себе за моральних захисників, насправді знаходяться під контролем безжальної корпорації і приховують темні таємниці.

До основного складу приєдналися Карл Урбан, Джек Квейд, Ентоні Старр, Ерін Моріарті, Джессі Т. Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Колбі Мініфі, Клаудія Думіт і Камерон Кроветті.

У четвертому сезоні до них приєднаються Сьюзан Гейворд, Валорі Каррі та Джеффрі Дін Морган. Для фіналу серіалу до акторського складу приєднаються нові обличчя: Давід Діггс та Мейсон Дай у ролі загадкового персонажа на ім'я Bombsight.

Ці новини — лише початок. Як саме завершиться ця захоплююча сага про темну сторону супергероїв?

Джерело: Deadline