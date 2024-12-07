sonyazhytkova .7 декабря, 2024 11

Після офіційного анонсу в квітні 2023 року про створення серіалу за мотивами "Гаррі Поттера" від HBO, який обіцяє бути "вірною адаптацією" популярних книг Дж.К. Ролінг, проєкт одразу став об’єктом безпрецедентного інтересу серед шанувальників.

Серіал, який HBO планує розтягнути на ціле десятиліття, вже викликає неабиякий ажіотаж. З моменту анонсу у квітні 2023 року увага фанатів прикута до кожного етапу виробництва: від участі Дж.К. Ролінг у ролі виконавчої продюсерки до залучення сценаристки Франчески Гардінер ("Спадкоємці").

Останні новини підсилили цікавість — розпочався кастинг, який триватиме до літа 2025 року. Гардінер повідомила, що на головні ролі Гаррі, Герміони та Рона вже надійшло понад 32 тисячі заявок від юних акторів. Тим часом продюсери разом із кастинг-директоркою Люсі Беван активно підбирають зіркових претендентів на дорослі ролі. Оскільки в серіалі планують дотримуватися канонічного віку персонажів, герої постануть значно молодшими, ніж у фільмах.

Серед претендентів на роль Альбуса Дамблдора — володар "Оскара" Марк Райленс і Марк Стронг. На роль Северуса Снейпа розглядається Папа Ессіду ("Я можу тебе знищити"), а за образ Мінерви Макґонеґел можуть поборотися Шерон Горґан ("Погані сестри") та Рейчел Вайс. Щодо ролі Рубеуса Геґріда ходять чутки про можливу участь Бретта Ґолдстіна, зірки серіалу "Тед Лассо".

Зйомки відбуватимуться на студії Warner Bros. Leavesden, де створювали й оригінальні фільми. Прем’єра серіалу очікується наприкінці 2026 або на початку 2027 року.

Джерело: Deadline