Анастасия Лях .19 мая, 2021 6

На фото: Кадр из фильма "Чужие на районе"

Как пишет Deadline, научно-фантастическая комедия «Чужие на районе», вышедшая в 2011 году, неожиданно обзаведется продолжением.

Напомним, фильм был режиссерским дебютом британца Джо Корниша, известного сотрудничеством с Эдгаром Райтом и сценарием «Человека-муравья» . Он рассказывал о том, как монстры-пришельцы напали на Землю, но выбрали неудачное место для приземления: населенный гопотой многолюдный район Южного Лондона. В комедии снялся Джон Бойега, будущая звезда новой трилогии «Звездных войн».

Сообщается, что в сиквеле Бойега вернется к своей роли. Корниш вновь напишет сценарий и займется постановкой. Сюжетные подробности пока что не раскрываются.