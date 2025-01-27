sonyazhytkova .27 января, 2025 6

FX представив тизер науково-фантастичного серіалу "Чужий: Земля", у якому ми бачимо драматичне падіння космічного корабля на Землю.

Серіал "Чужий: Земля", створений Ноа Гоулі, розгортається за два роки до подій культового фільму 1979 року "Чужий".

Згідно із синопсисом, після аварійної посадки загадкового космічного корабля на Землю, молода жінка разом із командою військових фахівців натрапляє на загрозу, що може стати фатальною для людства. В процесі пошуку вцілілих серед уламків команда стикається із жахливими хижими істотами, які перевершують найстрашніші уявлення. Рішення, які доведеться прийняти героям, можуть докорінно змінити майбутнє планети.

Головну роль у серіалі виконує Сідні Чендлер, а також у проєкті задіяні Алекс Лоутер, Тімоті Оліфант, Ессі Девіс, Самюель Бленкін, Бабу Сісей, Девід Різдал, Едріан Едмондсон, Адарш Гурав, Джонатан Аджайї, Ерана Джеймс, Лілі Ньюмарк, Діем Камілл і Мо Бар-Ель.

Ноа Гоулі зазначив, що поява Ксеноморфа на Землі стане незабутнім видовищем, яке викличе справжній жах у глядачів. Він прагнув зберегти класичний силует чудовиська, водночас додавши нові деталі, що підкреслюють його моторошну природу та взаємодію із середовищем. Режисер намагався зробити істоту ще більш страхітливою та незбагненною для людства.

Джерело: Deadline