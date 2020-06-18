Анастасия Лях .18 июня, 2020 4

Продюсер франшизы Уолтер Хилл подтвердил изданию SyFy, что сценарий пятого «Чужого» действительно написан и проект находится в разработке.

Напомним, ранее о существовании сценария обмолвилась Сигурни Уивер, исполнительница роли Эллен Рипли. Но она не имела понятия, собирается ли кто-то воплощать этот сценарий в жизнь. Теперь, кажется, проект действительно близок к производству.

По словам Хилла, чья продюсерская компания Brandywine Productions выпустила классических «Чужого» и «Чужих», сценарий был готов еще в марте. Сейчас же на официальном сайте Brandywine появилась таинственная цифра V без каких-либо объяснений.

Напомним, несколько лет назад пятого «Чужого» очень хотел снимать Нил Бломкамп, но его планам помешал выход приквела «Прометей» и воспоследовавшего за ним «Завета».