Анастасия Лях .3 марта, 2021 5

Популярнейший конвент, который ежегодно проходит в Сан-Диего и объединяет фанатов комиксов и фантастики со всего мира, опять пройдет онлайн, как и в прошлом году. Об этом сообщили организаторы слета на своей официальной странице в Твиттере.

Естественно, причиной переноса мероприятия в виртуальный формат стала все та же пандемия коронавируса. Несмотря на то, что в Америке активно вводят вакцину, зараза продолжает бушевать. При самом благоприятном прогнозе эпидемия продержится до конца осени 2021, соответственно до той поры массовые скопления людей будут оставаться под запретом. Comic-Con же традиционно проходит в середине лета.