sonyazhytkova .9 февраля, 2025 12

Цьогорічна церемонія Critics Choice Awards стала справжнім зорепадом несподіваних перемог і тріумфального визнання для найкращих у світі кіно та серіалів.

Найкращою акторкою стала Демі Мур за роль у драмі "Субстанція", а статуетку за найкращу чоловічу роль отримав Едрієн Броуді за "Бруталіста". Кіран Калкін ("Справжній біль") та Зої Салдана ("Емілія Перес") забрали нагороди за найкращі ролі другого плану.

Головний режисерський приз дістався Джону М. Чу за мюзикл "Wicked: Чарівниця". У категорії "Найкращий акторський ансамбль" переміг "Конклав".

Серед серіалів критики відзначили "Сьогуна" (драма), "Хитрощі" (комедія) та "Оленя" (мінісеріал). "Гра в кальмара" стала найкращим іноземним серіалом, а "Емілія Перес" — найкращим іноземним фільмом.

Найкращою анімацією визнали "Дикого робота", а серед комедій приз поділили "Справжній біль" та "Дедпул і Росомаха".

Церемонія Critics Choice Awards 2025 підтвердила, що цей рік був багатим на сміливі історії, видатні виступи та кінематографічні експерименти, які точно залишать слід у майбутньому кіно.