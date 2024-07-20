sonyazhytkova .20 июля, 2024 4

До моменту виходу фінального трейлера, повернення Кін залишалося секретом, але в нових кадрах її можна побачити разом з Г'ю Джекманом у ролі Росомахи.

"Я була трохи налякана", - зізналася Кін у інтерв'ю для Entertainment Weekly про своє повернення на знімальний майданчик "Дедпул і Росомаха". "Мені здавалося, що я вже не пам'ятаю, як грати цю роль. Вона ніби зникла з мене".

Щоб підготуватися, акторка знову переглянула "Логан", де вперше втілила X-23. "Ми почали з дуже насиченої сцени, і я була справді на межі нервового зриву", - поділилася вона. "Але як тільки пролунала команда 'Камера!', я відчула себе так, ніби ми знову знімаємо 'Логан'. Було відчуття, ніби ці вісім років не минули".

У трейлері Дафна Кін в ролі X-23 розмовляє з Росомахою біля багаття, і це виглядає як емоційне возз'єднання. Весь трейлер має несподівано сумну атмосферу, зосереджуючи увагу на близьких Дедпула та статусі Росомахи як знакової фігури команди Людей Ікс.

Попри емоційний заряд трейлера, варто очікувати і рейтингових пригод у мультивсесвіті. Зірка Райан Рейнольдс вже показав Перстень сили з Каменями Нескінченності, який може використовуватися для переміщення по різних часових лініях Marvel. Також у трейлері можна побачити пасхалки до "Локі"...

Джерело: Gamesradar