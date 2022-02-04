Анастасия Лях .4 февраля, 2022 7

Звезда «Пятидесяти оттенков серого» Дакота Джонсон рассматривается на роль супергероини Мадам Паутины в сольном спин-оффе вселенной Человека-паука , сообщает Deadline.

Студия Sony запустила проект в разработку некоторое время назад, но без исполнительницы главной роли дело, понятно, не сдвигалось. Сейчас Джонсон ведет переговоры с продюсерами, и в ближайшее время будет понятно, закончился ли диалог подписанием контракта.

Если Дакота действительно получит роль, то героиня комиксов, видимо, будет переосмыслена. Ведь в комиксах Мадам Паутина — слепая пожилая женщина, подключенная к системе жизнеобеспечения, что похожа на паутину, и обладающая экстрасенсорными способностями, в частности даром провидицы. Впрочем, возможно, пожилой актрису сделает грим.