sonyazhytkova .13 февраля, 2024 8

Нещодавно актриса характеризувала галузь кіно як "тяжку" і висловила свої почуття стосовно неї.

Під час останнього інтерв'ю з L'Officiel USA, Джонсон відкрито заявила: "Я розумію, що у цій галузі дійсно складно. Це сильно розчаровує мене". Однак, під час співбесіди з Перрі Неміров, актриса висловила думку, що можливість для індустрії може бути в менших фільмах. У своєму ексклюзивному інтерв'ю з Collider вона сказала:

"Я маю на увазі, що існує безліч фільмів, які я люблю. "Помітні речі" - це надзвичайний фільм, "Попередні життя" - також. Я вважаю, що фільми, які я знімала останнім часом, є меншими. Вони дозволяють трохи більше творчої волі та можливостей, оскільки не потрібно відповідати виконавчим директорам студії. Наприклад, зйомки "Тато" були дуже важливим досвідом у цьому відношенні. Але, чесно кажучи, я не впевнена, чи можуть художники створити те, що вони хочуть зараз, це просто надзвичайно складна боротьба".

Хоча Джонсон завжди асоціюватиметься з "П'ятдесят відтінків сірого" (2015) та його наступними сиквелами, її портфель акторських досягнень насправді розширюється неймовірною кількістю запам'ятовуючих ролей. Фільми, такі як "Соціальна мережа", "Бен і Кейт", "П'ятирічне заручини" та "Суспірія", дали Джонсон можливість довести свій акторський талант та показати глядачам, що вона - справжня скарбниця цінних активів для кінематографії.

Джерело: Мovieweb