sonyazhytkova .6 марта, 2024 8

Лише три тижні минули з часу виходу фільму, але він так і не зміг привернути увагу глядацької аудиторії і отримав низькі оцінки від критиків.

Під час інтерв'ю для Bustle, Дакота Джонсон визнала, що фінальний результат фільму не відповідає тим очікуванням, які вона мала під час підписання контракту. Однак актриса все ж розглядає цей досвід як важливий урок, хоча має сумніви щодо того, чи з'явиться вона у чомусь подібному до "Madame Web" у майбутньому.

"Для мене це був абсолютно унікальний досвід. Раніше я ніколи не займалася чимось подібним. Можливо, я так і не знімуся ще в одному фільмі такого формату, оскільки не відчуваю себе комфортно в цьому середовищі. І зараз я це розумію", - поділилася зірка.

Висловлюючи свою реакцію на негатив, актриса зауважила: "Не приємно бути частиною чогось, що розтрощено. Іноді в цій галузі ти можеш згодитися на одне, але під час зйомок все змінюється, і ти здивований: "Але що тут відбувається?". Це був важливий досвід, і, звісно, не дуже приємно бути частиною проєкту, який отримав критику. Однак я розумію цю ситуацію".

Джерело: Мovieweb