sonyazhytkova .19 марта, 2025 4

Стримінговий гігант готується перезапустити одну з найбільш напружених історій короля жахів, і, схоже, у проєкту з'явився гідний кандидат на режисерське крісло.

Даррен Аронофскі, відомий своїми психологічно насиченими стрічками, такими як "Чорний лебідь" та "Матір!", веде переговори про керівництво адаптацією жахів Стівена Кінга "Куджо".

Цей культовий роман, який побачив світ у 1981 році, розповідає про нещасливу трансформацію доброзичливого святого бернарда, який після того, як його вкусили скажені летючі миші, перетворюється на небезпечну машину для вбивств. Відтепер Куджо стає загрозою для молодої матері Донни та її сина Теда, змушуючи їх шукати порятунку у маленькому автомобілі, поки кровожерливий пес бродить навколо. Сюжет став основою для культового фільму 1983 року, який, незважаючи на змішані відгуки, здобув популярність серед фанатів.

Аронофскі, відомий своєю здатністю занурювати глядача в глибину психологічних трилерів, без сумніву, додасть нового виміру до цього класичного твору Кінга. Кого ми побачимо в ролях та хто стане сценаристом, поки не відомо, але очевидно, що нас чекає не просто жах, а справжній психологічний трилер.

Джерело: Gamesradar