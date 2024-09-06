sonyazhytkova .6 сентября, 2024 13

На платформі Max у четвер, 10 жовтня, відбудеться прем'єра трилера "Caddo Lake", а тизер фільму вже обіцяє інтригуючий і дуже напружений сюжет.

Фільм, знятий сценаристами і режисерами Селін Хелд і Логаном Джорджем, розповідає про таємниче зникнення восьмирічної дівчинки. Ця подія викликає ланцюг подій, що пов'язує минулі смерті та зникнення, кардинально змінюючи історію зруйнованої родини.

У головних ролях виступають Ділан О'Браєн, Еліза Скенлен, Діана Хоппер, Каролін Фальк, Сем Хеннінгс, Ерік Ланге і Лорен Амброуз. Ідея фільму виникла у творчої команди після перегляду фотографії справжнього озера Caddo в інтернеті, що спонукало їх до численних візитів у таємничий кипарисовий ліс на межі Техасу і Луїзіани. Зйомки проходили наприкінці 2021 року та у 2022 році в околицях Карнака, Техас.

Продюсерами стали М. Найт Шямалан, Ашвін Раджан, Кара Дурретт і Джош Годфрі.

Селін Хелд і Логан Джордж, відомі своєю роботою над серіалами "Dark Matter", "Servant" від М. Найта Шямалана та "Modern Love", вперше дебютували як режисери повнометражного фільму з драмою "Topside" у 2020 році. Цей фільм був показаний на Венеційському кінофестивалі та випущений у прокат через Vertical.



Тим часом М. Найт Шямалан, чия кар'єра останнім часом здобула новий імпульс завдяки трилеру "Trap" з Джошем Хартнеттом, що заробив понад 76,6 млн доларів, продовжує вражати глядачів новими проєктами. "Caddo Lake" обіцяє стати наступним великим досягненням його творчості.

Джерело: Deadline