sonyazhytkova .5 августа, 2024 5

До акторського складу також приєднався зірка "Гри престолів" Річард Мадден. Стрічка вийде на платформі 26 вересня.

Цей трилер у стилі ноар, заснований на короткому оповіданні Джо Несбьо "The Jealousy Man", розповідає про детектива (Джозеф Гордон-Левітт), який відомий як "Чоловік заздрісності". Він розслідує складну справу про двійнят, що опинилися в емоційно напруженому і насильницькому любовному трикутнику на віддаленому грецькому острові Кріт.

Сценарій до фільму написав Роберто Бентівенья, відомий своєю роботою над "House of Gucci". У інтерв'ю для Collider Річард Мадден повідомив, що зйомки стартували у квітні 2023 року, а в травні було оголошено про завершення роботи над фільмом, прем'єра якого відбудеться наприкінці вересня.

Джерело: Мovieweb