sonyazhytkova .28 июня, 2024 7

Гері Олдмен знову зіграє роль Джексона Лемба у четвертому сезоні кримінального серіалу, який стартує вже 4 вересня.

Четвертий сезон розпочнеться подвійною серією, після чого нові епізоди виходитимуть щотижня до 2 жовтня. Як і попередні сезони, цей складатиметься з шести частин.

Сюжет серіалу розповідає про групу агентів MI5, яких знизили на посаді до офісних завдань, але вони продовжують стикатися з міжнародним шпигунством. Цей сезон базується на романі "Spook Street" Міка Геррона та обіцяє бути дуже насиченим небезпечними подіями та особистими секретами.

До акторського складу приєднаються нові обличчя, такі як Джоанна Сканлан, Рут Бредлі, Том Брук і Джеймс Каліс. Вони гратимуть разом з уже відомими акторами: Крістін Скотт Томас, Джеком Лоуденом, Саскією Рівз, Розалінд Елезар, Крістофером Чунгом, Еймі-Ффіон Едвардс, Кадіффом Кірваном і Джонатаном Прайсом.

Не пропустіть прем'єру четвертого сезону "Повільних коней" на Apple TV Plus 4 вересня.

Джерело: Gamesradar