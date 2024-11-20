sonyazhytkova .20 ноября, 2024 8

Прем'єра відкривається таємничим тизером, що виводить атмосферу Дня святого Валентина на новий рівень. Перші два епізоди будуть доступні на Paramount+ вже 14 лютого, а 16 лютого сезон офіційно дебютує на Showtime.

Дворазова лауреатка премії "Оскар" Хіларі Суонк приєднається до акторського складу третього сезону "Yellowjackets" у ролі повторного гостя з можливістю стати постійним персонажем у разі продовження серіалу на четвертий сезон.

Затриманий через страйки, 10-серійний сезон продовжить події після драматичного завершення другого сезону.

У нових епізодах також з'явиться Джоель МакХейл у ролі гостя. Перший сезон "Yellowjackets", який поєднує елементи виживання, психологічного жаху та драми про дорослішання, захопив нових глядачів після своєї прем'єри на Netflix, що дозволило серіалу залучити нову аудиторію. Всі сезони серіалу залишаються доступними на основній платформі Paramount+.

"Yellowjackets", створений Ешлі Лайл і Бартом Нікерсоном, розповідає про групу талановитих старшокласниць-футболісток, які стали жертвами авіакатастрофи в віддаленій північній глушині. Виживши в екстремальних умовах, вони поступово перетворюються з команди на дикі клани. Серіал простежує їхні долі через 25 років, підкреслюючи, що минуле не можна залишити позаду, і те, що сталося в лісі, ще далеко не завершено.

До акторського складу третього сезону повертаються номінанти на премію "Еммі" Мелані Лінськи, Крістіна Річчі, Лорен Амброуз, а також Софі Нелісс, Тоні Сайперс, Жасмін Савой Браун, Софі Тетчер, Семанта Хенратті, Кортні Ітон, Лів Хьюсон, Стівен Крюгер, Воррен Кол, Кевін Алвес, Сара Дежарденс, Сімон Кессел та постійний учасник Елайджа Вуд. Але що чекає на героїв цього сезону, коли старі таємниці починають спливати на поверхню?

Джерело: Deadline