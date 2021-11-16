Анастасия Лях .16 ноября, 2021 2

Как пишет The Hollywood Reporter, в разработку запущен американский ремейк датской картины «Рыцари справедливости», в которой главную роль исполнил Мадс Миккельсен.

Оригинал вышел в 2020 году. Снял его Андерс Томас Йенсен. Миккельсен сыграл парня по имени Маркус, который теряет жену в железнодорожной катастрофе. Герой не верит в естественные причины аварии и решает доказать, что трагедия была подстроена.

Производством ремейка занимается студия Lionsgate, а в числе продюсеров значится Шон Леви, выпустивший недавний хит «Персонаж» («Главный герой») с Райаном Рейнольдсом. Режиссер и актерский состав пока не утверждены.