Анастасия Лях .16 января, 2020 17

Обычно фильмы, удостоившиеся номинации на премию Американской киноакадемии, получают дополнительный прокат в американских кинотеатрах, что, естественно, помогает этим фильмам увеличить кассу. Но «Ирландцу» и «Брачной истории» номинации не поспособствовали.

Дело в том, что «Ирландец» и «Брачная история» — это проекты потокового сервиса Netflix, с которым американские кинотеатры продолжают вести войну. Они настаивают, чтобы Netflix делал онлайн-релизы спустя 90 дней после старта в прокате, а потоковый гигант наотрез отказывается выдерживать столь большой интервал.

В настоящее время фильмы, получившие номинации, обзавелись дополнительными сеансами в американских кинотеатрах. Но «Ирландца» и «Брачной истории» среди них нет.