sonyazhytkova .21 февраля, 2025 3

Режисером картини виступає Лука Ґуаданьїно, а сценарій пише Джастін Куріцкес, який уже працював із постановником над фільмами "Суперники" та "Квір".

Про залучення Деніела Крейґа до ролі головного героя у воєнному фільмі DC "Сержант Рок" вперше заговорили ще в листопаді 2024 року, однак з того часу мало що змінилося. Причина його відходу залишається невідомою, але джерела The Hollywood Reporter припускають, що це може бути пов’язано як із проблемами у розкладі актора, так і з невдалими результатами попередньої спільної роботи Крейґа і Ґуаданьїно – фільму "Квір", що не зміг задовольнити очікування ані касовими зборами, ані нагородами.

Наразі студія шукає заміну, і серед можливих кандидатів на роль Сержанта Рока розглядають зірку хітового серіалу "Ведмідь" Джеремі Аллена Вайта. Багато фанатів вважають, що цей вибір може стати значною перевагою для фільму, адже молодий актор здатний внести нову енергію у культового персонажа.

Зйомки, за попередніми даними, розпочнуться цього літа у Великій Британії, однак дата прем'єри поки залишається в таємниці. Одне можна сказати точно: "Сержант Рок" обіцяє бути не менш захоплюючим, ніж сама історія його створення.

Джерело: Gamesradar