Анастасия Лях .9 сентября, 2020 4

На фото: Роберт Де Ниро и Джон Малкович

Роберт Де Ниро, Джон Малкович и музыкант Машин Ган Келли снимутся в триллере под названием «Искупай меня в реке», сообщает Deadline.

Фильм расскажет о наркомане-гомосексуалисте , возлюбленный которого умирает от некачественного наркотика. Герой начинает жестко мстить дилерам, продавшим левый товар, и параллельно пытается скрыться от преследования полицейских.

В режиссерском кресле находится известный продюсер Рэндолл Эмметт, на счету которого комедийный боевик «Два ствола», а также последние картины Скорсезе «Молчание» и «Ирландец». Съемки должны стартовать в ноябре.