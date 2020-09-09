Фильм расскажет о
В режиссерском кресле находится известный продюсер Рэндолл Эмметт, на счету которого комедийный боевик «Два ствола», а также последние картины Скорсезе «Молчание» и «Ирландец». Съемки должны стартовать в ноябре.
Анастасия Лях .9 сентября, 2020 0 4
На фото: Роберт Де Ниро и Джон Малкович
Фильм расскажет о
В режиссерском кресле находится известный продюсер Рэндолл Эмметт, на счету которого комедийный боевик «Два ствола», а также последние картины Скорсезе «Молчание» и «Ирландец». Съемки должны стартовать в ноябре.
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