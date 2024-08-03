sonyazhytkova .3 августа, 2024 8

Новий Marvel-триквел, що нарешті з'явився у кінотеатрах, привабив величезну кількість фанатів MCU, які з нетерпінням чекали на дует Райана Рейнольдса та Г'ю Джекмана.

Фільм "Deadpool & Wolverine" не лише став найуспішнішим дебютом вихідного тижня з моменту виходу "Spider-Man: No Way Home" (2021), але й потрапив до топ-десяти найзначніших стартів у світовому прокаті, заробивши $483,3 мільйона. Зараз стрічка вже досягнула $600 мільйонів у глобальному прокаті і наближається до світового доходу "Logan", який становить $619 мільйонів. У США новинка вже зібрала більше $226 мільйонів, перевищивши результати "Logan".

Національні збори "Deadpool & Wolverine" вже досягли $280 мільйонів і, ймовірно, незабаром перевершать дохід "Deadpool 2", який становить $324 мільйони, а також "Deadpool", що зібрав $363 мільйони. Якщо динаміка збережеться, фільм має всі шанси обійти "Joker" та стати найуспішнішим R-рейтингованим фільмом в історії. Проте, щоб стати найкасовішим фільмом 2024 року, "Deadpool & Wolverine" ще має подолати чимало викликів.

"Inside Out 2" також продовжує вражати. Сиквел від Pixar Animation Studios подолав $1 мільярд у прокаті вже на третьому тижні показів і обійшов "Frozen 2" за загальними зборами, ставши найкасовішим анімаційним фільмом усіх часів. Наразі "Inside Out 2" досягнув нового рекорду, потрапивши до топ-десяти найбільших фільмів усіх часів.

Джерело: Сomicbook