sonyazhytkova .17 августа, 2024 4

"Deadpool & Wolverine" від Marvel Studios та Disney став найкасовішим фільмом з рейтингом R у світі, заробивши $1.086 мільярда.

Нагадаємо, що в жовтні 2019 року фільм "Джокер" здобув титул найкасовішого фільму з рейтингом R, обігнавши "Deadpool" 2016 року, який заробив $783 мільйона (фінальна сума "Deadpool 2", враховуючи $47 мільйонів з PG-13 версії святкового випуску, становить $785 мільйонів). Тепер ситуація змінилася. Третій фільм з Рейнольдсом і Джекманом перевищив позначку $1 мільярда, ставши лише другим фільмом з рейтингом R у США, якому це вдалося (першим був "Джокер").

Вчора "Deadpool & Wolverine" додав $11.9 мільйона до свого рахунку, з яких $4.5 мільйона було зароблено в США, а $7.4 мільйона — за кордоном. Найбільші міжнародні ринки до четверга включають: Великобританія ($58.7 мільйона), Китай ($57.1 мільйона), Мексика ($39.6 мільйона), Австралія ($33.2 мільйона), Німеччина ($27.3 мільйона), Франція ($26.6 мільйона), Бразилія ($22.9 мільйона), Іспанія ($20.6 мільйона), Індія ($18.4 мільйона) та Італія ($16.5 мільйона).

Раян Рейнольдс також повідомив про це досягнення у своїх соціальних мережах.

Джерело: Deadline