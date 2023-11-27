sonyazhytkova .27 ноября, 2023 9

Кетрін Хардвік готова до ребуту "Сутінок" і має конкретні ідеї щодо акторів, які могли б втілити образи Белли та Едварда у сучасному переосмисленні.

Легендарна вампірська франшиза готується до нової адаптації у формі телесеріалу, але якщо Кетрін Хардвік сьогодні мала б можливість зняти перший фільм, вона вже має конкретний вибір для головних ролей - нової Белли Свон та Едварда Каллена. Після п'ятнадцяти років від прем'єри "Сутінок", оригінальної картини у успішній кіносаги за романами Стефані Мейєр, режисерка приєдналася до святкувань, взявши участь у декількох інтерв'ю.

На подкасті "Happy Sad Confused" ведучий Джош Горвіц запитав Хардвік, кого вона вибрала б для ролей Едварда та Белли, якби знімала фільм у 2023 році. Горвіц висунув імена зірок "Ейфорії", а саме Джейкоба Елорді та Дженні Ортеги, і режисерку дійсно вразили обидва варіанти:

"О, так, це було б ідеально. Ти вже переглядав 'Saltburn'? Так, Джейкоб Елорді вражаючий. Ймовірно, він став би Едвардом Калленом. Звісно, є безліч крутих молодих акторів, тому я не можу однозначно сказати... [але], звісно, ти вже згадав про Дженну Ортегу, вона просто дивовижна".

Коли їх обрали для головних ролей у франшизі, Крістен Стюарт та Роберт Паттінсон не були такими популярними, як Елорді та Ортега зараз. Незважаючи на критику фільму, проект позитивно вплинув на кар'єри обох акторів. Раніше цього року Lionsgate підтвердили розробку телесеріалу "Сутінки", наслідуючи успіх інших книжкових франшиз, таких як "Персі Джексон" та "Гаррі Поттер", що обіцяє нових зірок у ролях відомих персонажів.

Джерело: Мovieweb