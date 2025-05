sonyazhytkova .28 мая, 2025 12

Творець культових відеоігор Гідео Коджіма, відомий своєю кінематографічною подачею історій, працює не лише над ігровими проєктами. У розмові з японським Vogue він повідомив, що за мотивами "Death Stranding" готується аніме, а паралельно триває робота над живою екранізацією у співпраці з кінокомпанією A24.



"Є адаптації, які дотримуються оригінальної історії, як 'The Last of Us', або ж служать фанатам, як 'The Super Mario Bros Movie'. Але я хочу вийти за рамки. Мене цікавить кінематограф як форма мистецтва — я хочу створити 'Death Stranding', якого ще не було, стрічку, яка може претендувати на нагороди у Каннах чи Венеції", — поділився Гідео Коджіма.

Про кіноверсію "Death Stranding" вперше заговорили ще у 2022 році. Вже за рік студія A24 офіційно підтвердила свою участь, а нещодавно стало відомо, що режисерське крісло посяде Майкл Сарноскі — постановник фільму "Тихе місце: День перший". До участі у проєкті вже виявив інтерес Норман Рідус, який у грі втілив головного героя Сема Портера Бриджеса — актор не проти знову приміряти цей образ, цього разу на великому екрані.

А от щодо аніме — поки що це радше загадка, ніж проєкт із деталями. Але вже сам факт його створення під керівництвом Коджіми викликає неабиякий інтерес. Якщо він вкладе у нього ту ж пристрасть і божевільну креативність, що й у свої ігри, — готуйтеся до вибухової суміші стилю, емоцій і філософії. Це може бути не просто аніме, а новий етап у поєднанні відеоігор і кіномистецтва. Слідкуємо уважно — далі буде гаряче.

Джерело: Gamesradar